NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Autozulieferer an - unter dem Einfluss deutlich niedrigerer diesjähriger Produktionserwartungen in der Autoindustrie. Das Kursziel macht er nun aber am Jahr 2021 fest./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 20:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / 21:01 / BST



