HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Corestate Capital auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Immobilienmarkt werde auch in den kommenden Jahren eine starke Nachfrage erfahren, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Fokussierung auf renditeträchtige Objekte sollte sich nicht nur für den Immobilieninvestor, sondern auch für die Aktionäre längerfristig auszahlen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / 08:24 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 08:24 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.