Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Einfluss der Energiepreise sowie höherer Kapitalkosten und sie wagte einen Ausblick auf das dritte Quartal des Kunststoffkonzerns. Eine starke Preisentwicklung beim Kunststoff-Vorprodukt TDI liege wohl eher an Versorgungsengpässen als einer verbesserten Nachfrage. Die Bewertung der Papiere sei aber anspruchslos./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 07:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.