NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen.

Die zyklische Branchenrotation zwischen Werten aus dem Industriegase- und dem Agrarsektor sei in diesem Jahr eingetreten, die ausgeprägte Einheitlichkeit der Gewinnentwicklung im Chemiesektor habe er jedoch unterschätzt, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Der operative Schwung dürfte bei Covestro zunehmen, sodass die Aussichten für den jährlichen Gewinn je Aktie binnen zwei Jahren für die Aktie sprächen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 00:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2019 / 00:38 / ET



