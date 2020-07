NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach Vorabzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Eckdaten des Chemieunternehmens zum zweiten Quartal seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margen hätten sich als robuster als erwartet erwiesen. Seinen Ausblick für 2021 und 2022 behält der Analyst bei./mf/mis