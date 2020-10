NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Laurence Alexander zählt die Aktie des Kunststoff-Herstellers zudem zu den "Quarterly Best Ideas" unter den kleinen und mittleren kontinentaleuropäischen Werten mit einem durchschnittlichen Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent. Covestro zeichne sich unter anderem durch seine hohe operative Leistungsfähigkeit aus, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis