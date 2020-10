NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Ergebnis je Aktie des Kunststoffkonzerns habe seine Prognose klar übertroffen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kennziffern für die einzelnen Sparten seien wie erwartet ausgefallen./edh/bek