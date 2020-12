NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Laurence Alexander stockte seine Gewinnschätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie nach dem Zwischenbericht des Kunststoffkonzerns auf./ag/tih