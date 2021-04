NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. In den USA stehe ein starkes Aufstocken von Lagerbeständen bevor, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Chemiebranchenstudie. Davon dürfte in vorderster Linie unter anderem Covestro profitieren./bek/mis