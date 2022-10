NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Covestro vor den anstehenden Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Chris Counihan erwartet das Quartalsergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns einer am Donnerstag vorliegenden Studie zufolge bei 314 Millionen. Damit liegt er nach eigenen Angaben eher am unteren Ende der Unternehmenszielspanne. Gleiches gilt für seine Ebitda-Jahresschätzung von 1,7 Milliarden Euro. Die Aktie sei derweil günstig bewertet./gl/zb