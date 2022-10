NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Covestro nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Kunststoffkonzern habe mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen verfehlt und zudem den Ergebnisausblick am oberen Ende gesenkt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis