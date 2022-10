NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach einer reduzierten Gewinnprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Energiepreise hätten sich für den Chemiekonzern jüngst deutlich verbessert, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/he