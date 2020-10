Aktie in diesem Artikel Covestro AG 40,59 EUR

2,19% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Covestro AG 40,59 EUR 2,19% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro von 68 auf 66 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das neue Kursziel folge aus dem Verwässerungseffekt der Kapitalerhöhung, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem dritten Quartal erhöhte sie aber ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) für den Kunststoffkonzern. Das Potenzial für dessen Geschäftserholung werde weiterhin unterschätzt./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 19:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.