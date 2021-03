Aktie in diesem Artikel Covestro AG 57,42 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Aktien von Covestro nach einer Branchenkonferenz der US-Investmentbank auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Fast alle Sektorunternehmen blickten zuversichtlich auf das laufende Jahr, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies habe sie zuletzt im Jahr 2016 beobachtet. Die Aktien von Covestro sowie Arkema und Evonik böten derweil unter ihren Kaufempfehlungen die besten Zugänge zu knappen Rohstoffmärkten sowie zu strukturellem Nachfragewachstum./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 12:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.