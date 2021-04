Aktie in diesem Artikel Covestro AG 58,66 EUR

-1,38% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Covestro AG 58,66 EUR -1,38% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Covestro nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal sowie einer Ausblicksanhebung auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Mitte der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege nun elf Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu kämen höhere Jahresziele für den freien operativen Barmittelzufluss (FOCF) und die Kapitalrendite (ROCE). Das Ebitda im ersten Quartal falle indes erwartungsgemäß aus. Insgesamt seien die Aussagen des Kunststoffkonzerns eine positive Überraschung, so Iwamoto weiter./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 06:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.