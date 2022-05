NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Covestro mit einem Kursziel von vorerst noch 80 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Lockdown-Maßnahmen in China hätten zu einer "überempfindlichen Reaktion" mit Kürzung der Jahresziele geführt, schrieb Analystin Georgina Fraser am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Belastung sei für den Kunststoff-Konzern stärker als gedacht und die meisten europäischen Wettbewerber hätten zuletzt positive Signale gesendet. Die Aktien preisten zwar bereits deutlich niedrigere Gewinnziele ein, dürften aber nun weiter unterdurchschnittlich laufen./ag/mis