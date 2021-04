HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Covestro nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Dem Chemiekonzern sei ein dynamischer Start in das neue Jahr geglückt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Umsatzplus resultiere vor allem aus höheren Preisen für die Produkte./bek/ag