NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Covestro nach dem jüngsten Kursrückgang von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 55 Euro belassen. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit Corona werde wohl anhalten, doch die Konjunkturaussichten für 2022 seien günstig, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei etlichen Chemietiteln böten sich attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Die Covestro-Aktie preise nach dem jüngsten Kursrückgang nun eine Gewinnnormalisierung von den derzeitigen Spitzenwerten aus weitgehend ein./gl/zb