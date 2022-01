NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro vor Quartalszahlen von 55 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi rechnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Zahlen, die in etwa den Markterwartungen entsprechen. Mit seinen erhöhten Schätzungen für den Chemiekonzern liege er nun näher an den Markterwartungen./bek