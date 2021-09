NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Covestro auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Dynamik der Rohstoffpreise dürfte angesichts einer zunehmenden Normalisierung des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage in den kommenden Quartalen nachlassen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er revidierte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Barmittelzufluss (FCF) des Kunststoffkonzerns im laufenden Jahr moderat nach oben. Das Kursziel für die Aktie gelte nun zudem bis Dezember 2022 statt wie bisher bis Dezember 2021./gl/bek