FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Credit Agricole vor Zahlen von 10,20 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte schwach gewesen sein, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Berichtszeitraum dürfte am stärksten durch die Corona-Krise beeinträchtigt gewesen sein./mf/bek