NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere der Credit Suisse bei einem Kursziel von 10 Franken mit "Hold" aufgenommen. Ihre Gewinnschätzungen (EPS) für die Schweizer Großbank lägen unter den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei sie besorgt, da die laufende Risikoprüfung durch das Management das Wachstum einschränkt, während die jüngsten Krisen zu einem Verlust von Kunden und Kundenbetreuern geführt haben könnten. Die Aktie sei zwar niedrig bewertet, die Risiken aber recht hoch und die Erträge unattraktiv./edh/ag