NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Credit Suisse nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,90 Franken belassen. Analystin Flora Bocahut sprach in einer ersten Reaktion am Mittwoch von der "dritten Gewinnwarnung in den vergangenen drei Quartalen". Zwar sei sie besorgt über die Schweizer Bank, allerdings dürfte das Abwärtsrisiko angesichts der aktuellen Bewertung der Aktie limitiert sein./ck/jha/