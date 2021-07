NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Credit Suisse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,50 Franken belassen. Analyst Jernej Omahen schrieb in einer ersten Reaktion am Donnerstag von schwachen operativen Trends des Kredithauses. Mittelabflüsse und unter Erwartungen liegende Erträge im Investmentbanking hätten belastet./bek/ajx