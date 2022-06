Aktie in diesem Artikel Credit Suisse (CS) 5,65 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Credit Suisse nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,70 Franken belassen. Die Stimmung bei den europäischen Banken bleibe vorsichtig, wobei die Wahrnehmung dominiere, dass die derzeitigen Bewertungen extrem günstig seien, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die jüngst gestiegenen Zinsen und die Aussicht auf höhere Leitzinsen könnten zu positiven Ertrags- und Gewinnüberraschungen führen. Hallam sieht weiter ein deutliches Aufwärtspotenzial von durchschnittlich 50 Prozent für die Branchentitel. Bei der Credit Suisse verwies er auf den negativen Einfluss der aktuellen Marktbedingungen auf die Investmentbanking-Sparte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 17:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.