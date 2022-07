NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Credit Suisse von 7,70 auf 7,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit den Zahlen der UBS am 26. Juli beginne die Quartalsberichtssaison der europäischen Investmentbanken, am Tag darauf legten die Deutsche Bank und Credit Suisse ihre Zahlen vor, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Deutsche Bank sollte von der erhöhten Volatilität an den Märkten profitiert und sich dank des starken Engagements im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) im Vergleich zu den Konsensschätzungen gut geschlagen haben. Hallam verwies auf die gute Entwicklung dieses Bereichs bei der US-Konkurrenz. Dagegen habe die Credit Suisse wohl ein weiteres schwieriges Quartal hinter sich, nachdem sie sich bereits im Juni zur Geschäftsentwicklung geäußert und einen Verlust im Investmentbanking angekündigt habe./gl/nas