NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Credit Suisse nach Quartalszahlen von 11,80 auf 12 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte die Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie der schweizerischen Bank im laufenden Jahr um 13 Prozent nach oben./bek/zb