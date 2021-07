NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,70 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von schwachen Zahlen zum zweiten Quartal. Einzig positiv sei, dass die harte Kernkapitalquote von 12,2 Prozent im ersten auf nun 13,7 Prozent Ende des zweiten Quartals gestiegen sei./ck/ajx