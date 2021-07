NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Credit Suisse anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 11,70 auf 11,60 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bank habe schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Prognosen für das Ergebnis vor Risikovorsorgen bis 2023 teils recht deutlich./la/edh