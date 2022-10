NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein lobte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung die geplanten Kostensenkungen der Bank um rund zwei Milliarden Schweizer Franken. Wesentliche Fragezeichen blieben jedoch rund um eine komplexe Restrukturierung im Investmentbanking. Die größte Sorge sei zudem, dass die Kapitalerhöhung zu einer Verwässerung des Gewinns je Aktie (EPS) um fast ein Viertel bis 2024 führen dürfte./tav/mis