NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Credit Suisse von 6,00 auf 5,50 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aufgrund der jüngsten Kapitalerhöhung der Schweizer Großbank und in Erwartung von Ertragskürzungen in allen Sparten habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 um bis zu 47 Prozent reduziert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jha/