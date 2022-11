NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse nach der Bekanntgabe des Verkaufs des Verbriefungsgeschäft an Apollo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,50 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein sieht darin in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Schritt in die richtige Richtung. Noch fehlten aber Details, um die Transaktion komplett bewerten zu können./mis/ajx