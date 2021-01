NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Credit Suisse von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12,70 auf 14,00 Franken angehoben. Analyst Kian Abouhossein lobt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Ausrichtung der Bank auf die Vermögensverwaltung. Langfristig präferiere er Aktien europäischer Banken, die auf die Vermögensverwaltung und das Investmentbanking ausgerichtet seien, da das klassische Privatkundengeschäft schwierig sei. Der Analyst setzte Credit Suisse auf die "European Banks Top Picks"-Liste./mis/zb