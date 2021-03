NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse angesichts der Pleite der Greensill Bank und diesbezüglicher Aussagen im Geschäftsbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Wegen des Nachrichtenflusses rund um die Pleitebank blieben die damit verbundenen Kapitalrisiken hoch, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte ihren Abschlag so schnell nicht los werden./tih/edh