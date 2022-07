LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Credit Suisse nach Quartalszahlen von 5 auf 4 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er erwarte bei den derzeitigen Problemen der Schweizer Bank keine schnelle Trendwende und die Umbaumaßnahmen im Investmentbanking als teuer und zeitraubend, auch wenn der Weg in die richtige Richtung gehe, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/bek