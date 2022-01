NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse nach einem Zwischenbericht auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,60 Franken belassen. Die vorgelegten Zahlen der Bank hätten mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Klar negativ seien die Informationen zur Vermögensverwaltung./edh/nas