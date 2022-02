NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Credit Suisse nach Quartalszahlen von 10,60 auf 9,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Angesichts der schwachen Resultate der Bank habe er seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) deutlich gesenkt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie zudem weiter in die Zukunft. 2022 wird dem Experten zufolge wohl ein Übergangsjahr für die Schweizer./gl/mis