NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6,80 Franken belassen. Die Veränderungen im Management der Schweizer Bank seien ein Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aufmerksamkeit gelte nun dem Umfang der Restrukturierung des Investmentbanking./ajx/la