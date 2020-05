NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH von 28,40 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson untersuchte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Aussichten für das US-Geschäft des Baustoffkonzerns. Johnson hob positiv hervor, dass die Iren stark in solchen Bundesstaaten verteten seien, die ihre Infrastrukturprojekte beschleunigt hätten. Im Vergleich zu den Wettbewerbern sei CRH zudem weniger engagiert in Staaten, die ihre Budgets kürzten./la/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 12:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 19:00 / ET



