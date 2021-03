NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH angesichts des in den USA beschlossenen Corona-Konjunkturpakets auf "Buy" mit einem Kursziel von 45,80 Euro belassen. Nun rückten die US-Pläne zur Verbesserung der Infrastruktur in den Mittelpunkt, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das US-Geschäft des Baustoffkonzerns bringe dies zusätzliches Potenzial mit sich./tih/gl