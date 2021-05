NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH nach Zahlen von 53,10 auf 52,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Zementherstellers im ersten Quartal sei auf vergleichbarer Basis besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Verlauf des Jahres könnten sich weitere positive Einflüsse bemerkbar machen./mf/la