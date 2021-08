NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für CRH nach Zahlen von 52,30 auf 55,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Erwartungen an den Zementkonzern wegen dessen Zuversicht für die Profitabilität im zweiten Halbjahr. Sie schätzt, dass bald auch Vorteile eines US-Infrastrukturpakets in die Erwartungen für 2023 eingearbeitet werden können./tih/he