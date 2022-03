NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61,80 Euro belassen. Der operative Gewinn des Baustoffkonzerns habe im Schlussquartal über ihrer Schätzung gelegen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./mis/gl