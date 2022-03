NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH von 61,80 auf 53,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesicht der derzeitigen politischen Situation habe sie ihre Schätzungen für den Bausektor um bis zu zehn Prozent gesenkt, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei gehöre CRH zu den günstigen Aktien der Branche, die im Zuge der Korrektur noch günstiger geworden seien./mf/men