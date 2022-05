NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH auf "Buy" belassen. CRH sei eines ihrer "Top Picks" im Sektor, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag des irischen Baustoffkonzerns./edh/ajx