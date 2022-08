NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50,30 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe vor allem mit den Margen im ersten Halbjahr überzeugt, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick liege über den Konsensschätzungen. Zudem sei die Dividende angehoben worden./mf/ajx