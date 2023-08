Jefferies & Company Inc.

CRH Buy

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH von 60,00 auf 72,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Indem CRH von der Börse in Irland genommen werde und eine Standardnotierung in Großbritannien erfolge, dürfte der Aktienkurs im September ungestüm reagieren, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Johnson sieht hierin aber Gelegenheiten für Käufe einer unterbewerteten Wachstumsaktie. Sie erhöhte ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern und sieht in puncto Bewertung ungeachtet der in diesem Jahr bereits starken Kursentwicklung Aufholpotenzial gegenüber den US-Wettbewerbern./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2023 / 02:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2023 / 02:45 / ET

