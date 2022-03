ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CRH angesichts von Sorgen über die Konsequenzen des Kriegs in der Ukraine auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 4330 Pence genannt. Der irische Baustoffkonzern sei gut aufgestellt, um möglichen Erschütterungen standzuhalten, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/mis