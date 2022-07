Aktie in diesem Artikel CRH plc 34,49 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für CRH von 47 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Baustoffkonzerne hätten in der Pandemie dank der Investitionen und "übernormaler Preise" einen Boom erlebt, schrieb Analystin Cedar Ekblom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gehe der Wachstumstrend nun auf das Vor-Corona-Niveau zurück, treffe dies das Segment Lightside der Bauprodukte besonders stark, so der Experte. Er kappte seine Kursziele im Schnitt um 13 Prozent aufgrund des trüberen Wirtschaftsumfelds und eines höheren risikolosen Zinssatzes im Bewertungsmodell./ag/bek

