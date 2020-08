NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CRH nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe stark abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) ihre Schätzung übertroffen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf sei gedämpft, liege aber im Rahmen der Aussagen von Konkurrenten./gl/edh